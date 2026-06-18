Capturan a seis presuntos implicados en crimen de mujer en el Callao

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a seis presuntos implicados en el asesinato de una mujer de 56 años ocurrido la madrugada de este jueves en inmediaciones del Pasaje de la Salsa, en el Callao.

El jefe de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo, señaló que una de las principales hipótesis apunta a una presunta venganza vinculada a disputas entre grupos criminales que operarían en el primer puerto. Según indicó, estos enfrentamientos estarían relacionados con actividades ilícitas como la extorsión y el tráfico de drogas.

Entre los detenidos figuran adolescentes. Durante las diligencias, los agentes incautaron teléfonos celulares en los que habrían encontrado evidencias que permitirían reconstruir la planificación y ejecución del ataque.

PRESUNTO CASO DE SICARIATO

De acuerdo con la Policía, las características del caso apuntan a un presunto delito de sicariato, debido a que la víctima habría sido seleccionada previamente por los autores del crimen. Las investigaciones continúan para determinar el grado de participación de cada uno de los intervenidos.