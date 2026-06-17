Intervienen a cómico influencer por presunto delito de extorsión

Agentes de la Policía Nacional realizaron un operativo que permitió desarticular una presunta banda criminal vinculada a delitos de extorsión en Lima. La intervención se produjo tras la denuncia presentada por un empresario del sector alimenticio que opera una cadena de restaurantes en Lima Este.

De acuerdo con el coronel PNP Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, las autoridades iniciaron las pesquisas luego de que la víctima reportara amenazas relacionadas con el cobro de dinero. Las investigaciones permitieron identificar y capturar a uno de los presuntos implicados, quien se desempeñaba como cómico ambulante e influencer.

Durante el operativo también fueron detenidas otras tres personas, conformando un total de cuatro intervenidos. Entre los capturados figuran ciudadanos peruanos y venezolanos, quienes serán investigados por su presunta participación en los hechos denunciados.

CONTINÚAN DILIGENCIAS

La Policía informó que las diligencias continúan para determinar el grado de responsabilidad de cada detenido y establecer si existen más integrantes involucrados en esta red criminal. El caso permanece en investigación conforme a los procedimientos establecidos por la ley.