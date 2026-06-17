MML refuerza seguridad en el Centro Histórico ante anuncio de movilizaciones

La agrupación política Juntos por el Perú anunció una serie de movilizaciones en distintas regiones del país que se desarrollarán durante los próximos días. Como parte de la convocatoria, se espera la llegada de delegaciones provenientes de diversas provincias y distritos para participar en una marcha nacional programada en el Centro de Lima.

Ante este escenario, el alcalde Renzo Reggiardo informó que las autoridades mantienen una evaluación permanente sobre las medidas de seguridad que podrían aplicarse en el Cercado de Lima. Entre las alternativas analizadas figura el cierre temporal de algunas zonas estratégicas, dependiendo de la información proporcionada por los organismos de inteligencia.

Desde el Congreso también surgieron cuestionamientos sobre el financiamiento de estas actividades. El congresista José Cueto señaló que los aportes realizados por simpatizantes para sustentar apelaciones electorales tendrían que destinarse exclusivamente a ese propósito, advirtiendo posibles implicancias legales si los recursos fueran utilizados para otros fines.

SITUACIÓN AL INTERIOR DEL PAÍS

Mientras tanto, diversas organizaciones sociales anunciaron actividades similares en el interior del país. En Ayacucho se confirmó una movilización convocada por el Frente de Defensa del Pueblo, mientras que en ciudades como Trujillo y Arequipa se realizarán vigilias. La principal concentración está prevista para este viernes en el Campo de Marte, en Lima.