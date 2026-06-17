Ataques contra transportistas no cesan: tres atentados en menos de 24 horas

La ola de extorsiones contra empresas de transporte público continúa generando temor en Lima y Callao. En menos de 24 horas se registraron tres violentos ataques en Ventanilla, el Callao y Chorrillos, dejando un conductor fallecido, pasajeros heridos y unidades destruidas. Los trabajadores aseguran que viven con miedo constante mientras realizan sus rutas diarias.

Uno de los atentados ocurrió en Ventanilla, donde delincuentes armados interceptaron una combi de la empresa Midivisa. Según las investigaciones preliminares, los sujetos llegaron en motocicleta y dispararon repetidas veces contra el vehículo cuando transitaba por el asentamiento humano Santa Rosa de Pachacútec. Además, se conoció que la empresa había recibido amenazas de presuntos extorsionadores.

En el Callao, una cúster de la empresa HR Express fue incendiada por desconocidos en el cruce de las avenidas Bocanegra y Pacasmayo. Transportistas denunciaron que bandas criminales les exigen pagos para dejarlos trabajar y evitar ataques contra sus unidades. El propietario del vehículo afectado atraviesa un tratamiento médico por una enfermedad oncológica.

CRIMEN EN CHORRILLOS

La violencia también golpeó a Chorrillos, donde un sicario abordó una combi haciéndose pasar por pasajero y asesinó al conductor. Dos usuarios resultaron heridos durante el ataque. Mientras tanto, otras empresas han optado por suspender sus servicios debido a las amenazas. De acuerdo con el Observatorio del Crimen y la Violencia, entre enero y mayo se registraron 131 homicidios por extorsiones.