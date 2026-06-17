Adolescente fallece dentro de comisaría de Manchay: esto es lo que se sabe del caso

La muerte de un adolescente de 17 años ocurrida en una comisaría de Manchay continúa generando cuestionamientos y pedidos de esclarecimiento por parte de sus familiares y vecinos de la zona, mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias del caso.

Los familiares del menor han solicitado justicia y continúan atribuyendo responsabilidad a efectivos policiales. En paralelo, las autoridades vienen revisando las cámaras de seguridad y otros elementos de prueba como parte de las diligencias dispuestas por el Ministerio Público.

PNP SE PRONUNCIA

Ante la controversia, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, señaló que la institución esperó contar con información técnica antes de emitir un pronunciamiento. Asimismo, indicó que el certificado de necropsia concluye que la causa de muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento, por lo que, según sostuvo, no existirían indicios de participación de terceros en el fallecimiento.

No obstante, la Policía informó que un equipo especializado de la División de Homicidios ha sido incorporado a las investigaciones con el fin de garantizar la transparencia del proceso. Además, la Inspectoría General de la PNP desarrolla una investigación administrativa tras las denuncias sobre una presunta solicitud de dinero y otros beneficios a los padres del adolescente.

Por otro lado, la institución policial señaló que el menor registraría denuncias previas por presuntos delitos contra el patrimonio y violencia familiar. Sin embargo, esta versión ha sido rechazada por los familiares, quienes sostienen que las acusaciones carecen de sustento.