López Aliaga genera polémica al anunciar que postulará como teniente alcalde de Lima

La decisión de Rafael López Aliaga de postular al cargo de teniente alcalde Lima en las próximas elecciones municipales, pese a haber sido elegido senador para el próximo Congreso Bicameral, ha generado diversas reacciones. El exalcalde de Lima adelantó que no juramentará como senador pese a haber obtenido más de 290 votos.

La polémica surge luego de que se conociera que el líder de Renovación Popular buscará mantenerse vinculado a la gestión municipal en lugar de ocupar su escaño en el Senado. Diversos congresistas cuestionaron la decisión y señalaron que podría interpretarse como una forma de reelección indirecta, debido a que una eventual elección como teniente alcalde podría permitirle regresar posteriormente a la Alcaldía de Lima.

Desde Renovación Popular defendieron la postura de López Aliaga y aseguraron que responde a su vocación de servicio. Según voceros de la agrupación, el burgomaestre considera que puede contribuir más desde la gestión local impulsando proyectos sociales y de infraestructura que desde una curul en el Congreso.

“NO SE PUEDE DESCONOCER EL VOTO CIUDADANO”

El analista político César Campos cuestionó la decisión de López Aliaga y recordó que su candidatura al Senado fue voluntaria. “Si Rafael López Aliaga postuló también al Senado, nadie lo obligó; buscó el voto popular para ocupar una curul”, afirmó durante una entrevista para 24 Horas Mediodía.

"Si mañana cualquier candidato elegido decide que ya no quiere asumir el cargo, se estaría creando un precedente muy peligroso para la democracia",señalo.. "Si mañana cualquier candidato elegido decide que ya no quiere asumir el cargo, se estaría creando un precedente muy peligroso para la democracia", advirtió.

Campos señaló además que permitir una renuncia antes de asumir funciones podría sentar un precedente complejo para futuras elecciones. “No se puede jugar con el voto ciudadano. Si una persona recibe la investidura del pueblo, debe asumir la responsabilidad para la que fue elegida”, sostuvo.

Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá definir si el alcalde de Lima puede declinar formalmente el cargo o si corresponde activar los mecanismos legales para que su accesitario asuma el escaño obtenido por Renovación Popular.