Incendian cúster en el Callao: criminales dejan sin ingresos a familia de paciente oncológico

La violencia contra el transporte público volvió a golpear al Callao. Durante la madrugada, delincuentes incendiaron una cúster de la empresa HR frente a su propietaria y a su hijo de nueve años, en un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran a dos sujetos llegar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió con una galonera, roció combustible sobre la unidad y le prendió fuego antes de huir junto a su cómplice. En pocos minutos, las llamas consumieron gran parte del vehículo.

La dueña de la unidad presenció el ataque junto a su menor hijo, quien intentó alertar sobre el incendio al percatarse de lo que ocurría. El atentado dejó a la familia sin su principal fuente de ingresos.

HECHO NO SERÍA AISLADO

Según denunciaron los afectados, el padre de familia es paciente oncológico y requiere medicación permanente. Además, el conductor reveló que ya había sido víctima de ataques y que hace un año criminales incendiaron otro vehículo que ellos tenían.