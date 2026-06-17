Senamhi explica por qué sigue haciendo calor en Lima a pocos días del invierno

A pocos días del inicio del invierno, Lima continúa registrando temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año. Según explicó la meteoróloga Angie Flores, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), estas condiciones están relacionadas con el actual contexto del Fenómeno El Niño Costero.

La especialista indicó que el mar peruano presenta anomalías térmicas que superan los 5 grados por encima de sus valores normales en algunos sectores del litoral. Esta situación influye directamente en el incremento de las temperaturas diurnas y nocturnas en diversas regiones del país.

Asimismo, advirtió sobre la aproximación del anticiclón del Pacífico Sur hacia el continente, fenómeno que favorecerá el incremento de los vientos, especialmente en los valles costeros. Flores señaló que el aumento de la temperatura superficial del mar también podría favorecer la presencia de brillo solar durante algunas tardes, incluso en plena temporada de invierno.

PROYECCIONES PARA LOS SIGUIENTES DÍAS

De acuerdo con las proyecciones del Senamhi, esta tendencia podría mantenerse durante los próximos meses. Incluso no se descarta un ligero incremento adicional de las temperaturas, con valores promedio que oscilarían entre los 25 y 26 grados Celsius en Lima Metropolitana.