Más de 1,7 millones de limeños no ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas

Las últimas cifras sobre el mercado laboral en Lima Metropolitana muestran que seis de cada diez trabajadores consideran que cuentan con un empleo adecuado. De acuerdo con datos analizados por el Instituto Peruano de Economía (IPE), alrededor de 3,8 millones de limeños tienen un trabajo formal o con ingresos que les permiten cubrir sus necesidades básicas.

El IPE precisó que el 58% de la Población Económicamente Activa posee un empleo adecuado, lo que implica trabajar más de 35 horas semanales y recibir ingresos superiores al costo de una canasta básica familiar, estimada en 1.300 soles mensuales. Este escenario refleja avances en el mercado laboral, especialmente para quienes cuentan con estabilidad y beneficios laborales.

No obstante, la realidad es distinta para un importante sector de trabajadores. Cerca de dos millones de personas permanecen en situación de subempleo y aproximadamente 1,7 millones no generan ingresos suficientes para cubrir el costo de la canasta básica. La baja productividad y los altos niveles de informalidad continúan siendo factores que limitan la mejora de las condiciones laborales en la capital.

VOLATILIDAD EN ALGUNOS SECTORES

Los especialistas advierten que uno de cada cuatro empleos formales puede considerarse inestable debido a la volatilidad de algunos sectores económicos. Ante este panorama, recomiendan impulsar políticas que faciliten la inserción laboral de los jóvenes, promuevan capacitaciones y fomenten la inversión privada, con el objetivo de reducir la informalidad y cerrar las brechas existentes en el mercado de trabajo.