"Los Galgos del Cono": dictan prisión preventiva para clan familiar dedicado al marcaje

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra dos presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los Galgos del Cono”, investigada por el robo agravado con subsecuente muerte de un hombre que había retirado dinero de su AFP en el distrito de San Martín de Porres.

La medida fue dispuesta por el 23° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima. Los detenidos son investigados por los presuntos delitos de robo agravado con subsecuente muerte, así como marcaje y reglaje en agravio de la víctima y del Estado.

CLAN FAMILIAR

Según las investigaciones policiales, la organización operaba como un clan familiar cuyos integrantes cumplían funciones específicas para identificar y seguir a personas que retiraban importantes sumas de dinero de entidades bancarias. El caso se remonta a febrero pasado, cuando Ronald, de 52 años, fue asesinado delante de su esposa tras ser interceptado por delincuentes que buscaban apoderarse del dinero que había retirado para cubrir estudios de su hijo.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir la presunta modalidad utilizada por la banda. De acuerdo con la Policía, varias mujeres ingresaban a las agencias bancarias para identificar a las potenciales víctimas y comunicar la información al resto de integrantes, quienes realizaban el seguimiento utilizando vehículos y motocicletas.

La División de Investigación de Robos de la Dirincri informó que tres mujeres, entre ellas familiares de algunos de los investigados, habrían participado como presuntas “marcas” o “pinteras”. Actualmente permanecen no habidas y cuentan con requisitoria vigente. Las autoridades señalaron además que ya se habría identificado al presunto autor de los disparos y continúan las diligencias para ubicar y capturar a todos los involucrados en el caso.