“Los Copiones del Mundial”: cae banda dedicada a la falsificación de figuritas

Agentes de la Dirección de Policía Fiscal de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron un inmueble donde se fabricaban y comercializaban figuritas falsificadas de álbumes coleccionables, valorizadas en más de 9 millones de soles.

Durante el operativo, las autoridades desarticularon a la presunta banda denominada “Los Copiones del Mundial”, organización que, según las investigaciones preliminares, se dedicaría a la reproducción ilegal de figuritas relacionadas con el Mundial y de populares series de anime como Pokémon.

Además del material coleccionable, los agentes hallaron cajas de medicamentos presuntamente falsificados, lo que amplió el alcance de las investigaciones hacia posibles delitos contra la salud pública y la propiedad intelectual.

INTERVENIDOS

En el inmueble fueron intervenidas siete personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes. La Policía continuará con las investigaciones para determinar el grado de participación de los implicados.