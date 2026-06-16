VES: mujeres se enfrentan a golpes en Metro de Lima

Momentos de tensión se vivieron en una estación del Metro de Lima, en el distrito de Villa El Salvador, luego de que dos mujeres protagonizaran una violenta pelea frente a numerosos usuarios del sistema de transporte público. El incidente fue registrado por algunos pasajeros y rápidamente llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar.

Según testigos, una de las involucradas se mostró visiblemente alterada y acusó a la otra mujer de haber arañado a su hijo menor de edad. La discusión fue subiendo de tono hasta convertirse en una agresión física, obligando a la intervención inmediata del personal de seguridad.

Uno de los agentes tuvo que colocarse entre ambas mujeres para separarlas y evitar que continuaran golpeándose. La situación generó preocupación entre los pasajeros, quienes observaban el enfrentamiento mientras esperaban abordar los trenes.

MALESTAR ENTRE PASAJEROS

Algunos usuarios intentaron calmar los ánimos y poner fin a la disputa; sin embargo, una de las mujeres reaccionó de manera agresiva e incluso lanzó insultos contra quienes buscaban mediar en el conflicto. El incidente no dejó consecuencias de gravedad, aunque provocó momentos de desorden y malestar entre los presentes.