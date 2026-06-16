Vecinos bloquean autopista Ramiro Prialé y exigen señalización

Vecinos del asentamiento humano Las Brisas, en la autopista Ramiro Prialé, realizaron una protesta bloqueando la vía a la altura de Carapongo, en el distrito de Lurigancho-Chosica. Los manifestantes denunciaron la falta de señalización e iluminación en la zona, situación que, según afirman, ha provocado numerosos accidentes de tránsito.

Como parte de la medida de fuerza, los pobladores quemaron llantas, colocaron piedras y palos sobre la pista e impidieron el tránsito vehicular durante varias horas. La protesta surgió luego de que un joven de 23 años falleciera tras ser atropellado cuando intentaba cruzar la vía.

Los vecinos señalaron que la escasa señalización y la falta de infraestructura adecuada para peatones representan un peligro permanente para quienes viven en el sector. Además, indicaron que los accidentes son frecuentes debido al alto flujo vehicular que circula por esta importante arteria de la capital.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante esta situación, los manifestantes exigieron a las autoridades la instalación de señalización vial, una mejor iluminación y la construcción de un puente peatonal que permita cruzar la avenida de manera segura. Asimismo, solicitaron una pronta intervención de las entidades competentes para evitar nuevas tragedias en la zona.