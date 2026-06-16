Así operaba la banda que vaciaba cuentas de adultos mayores en cajeros

La Policía Nacional advirtió sobre una modalidad de robo que tiene como principales víctimas a los adultos mayores. Se trata del denominado "cambiazo" de tarjetas bancarias, una estrategia utilizada por delincuentes para acceder a las cuentas de sus víctimas y retirar su dinero.

Según las investigaciones, los criminales suelen operar en cajeros automáticos, donde identifican a personas de avanzada edad que presentan dificultades para realizar operaciones bancarias. Aprovechando esta situación, dos sujetos se acercan con el pretexto de ayudarlos y, mediante engaños, intercambian la tarjeta original por otra similar.

La Policía señaló que esta modalidad es ejecutada por grupos organizados. Mientras dos delincuentes distraen a la víctima, un tercer cómplice actúa como vigilante para alertar sobre la presencia policial o cualquier situación que pueda frustrar el robo.

Además, los integrantes de la banda contarían con otros colaboradores que permanecen a bordo de un vehículo en las inmediaciones para facilitar la fuga y realizar retiros de dinero en cajeros cercanos utilizando las tarjetas sustraídas.

Como parte de las acciones para combatir este delito, agentes del Escuadrón Verde lograron capturar a cuatro presuntos implicados que se desplazaban en un automóvil. Durante la intervención se les halló un total de 18 tarjetas bancarias, las cuales serán sometidas a peritajes como parte de las investigaciones.

RECOMENDACIONES

La Policía recomendó a los ciudadanos, especialmente a los adultos mayores, no aceptar ayuda de desconocidos en cajeros automáticos y solicitar asistencia únicamente al personal autorizado de las entidades bancarias.