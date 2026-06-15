Obras de la Línea 2 y ramal de la Línea 4 generan tráfico en la avenida Faucett

Las obras del Metro de Lima continúan afectando el tránsito vehicular en la avenida Elmer Faucett, a la altura de la avenida Argentina, en dirección al aeropuerto Jorge Chávez. Los trabajos forman parte del proyecto de la Línea 2 y su ramal de la Línea 4.

Debido al cierre parcial de la vía, los vehículos deben realizar recorridos más extensos para continuar su ruta, generando congestión en uno de los principales accesos entre Lima y el Callao.

Los usuarios de la vía señalaron que el tránsito se ha vuelto más lento desde la implementación de los desvíos, especialmente por la gran cantidad de vehículos de carga y transporte público que circulan por la zona durante las horas punta.

Las obras permitirán la futura conexión entre la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima en la estación Carmen de la Legua. Sin embargo, mientras continúen los trabajos, las autoridades recomiendan a los conductores tomar previsiones para evitar retrasos en sus desplazamientos.