Clan familiar dedicado al marcaje es capturado por la Policía tras cuatro meses de investigación

La División de Investigación de Robos de la Policía Nacional desarticuló una presunta organización criminal dedicada al marcaje y reglaje, que estaría implicada en el asesinato de un hombre de 53 años ocurrido en abril, luego de que retirara S/30 mil de una entidad bancaria en la avenida Perú.

Según informó el coronel Roger Cano, jefe de la división, las investigaciones permitieron identificar a los integrantes de la banda, entre ellos tres mujeres de una misma familia —madre, hija y nuera— que cumplían el rol de “pinteras”, es decir, seleccionaban y seguían a las víctimas desde las agencias bancarias.

De acuerdo con la Policía, la víctima fue seguida desde el banco hasta su vivienda, donde fue interceptada por otros miembros de la organización. Durante el asalto, el hombre intentó resistirse y recibió un disparo en la cabeza. Los delincuentes le arrebataron el dinero y huyeron del lugar.

Tras cuatro meses de trabajo de inteligencia y diligencias policiales, las autoridades lograron identificar a los presuntos responsables, incluido el sujeto que habría efectuado el disparo. La Policía destacó la captura del clan familiar y exhortó al Ministerio Público y al Poder Judicial a continuar con el proceso para sancionar a los implicados.