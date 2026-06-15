Escasez de pescado eleva el precio del bonito y otros recursos marinos

La escasez de recursos hidrobiológicos registrada en diversos terminales pesqueros del país ha provocado un importante incremento en el precio del pescado. Uno de los productos más afectados es el bonito, cuyo costo pasó de S/3.50 a más de S/9.00 por kilogramo, según reportaron comerciantes y compradores.

En el Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo, el ingreso de pescado disminuyó considerablemente. Mientras en días habituales se recibían entre 250 y 300 toneladas, en la jornada más reciente solo ingresaron 159 toneladas, situación que estaría relacionada con los oleajes anómalos que afectan el litoral peruano e impiden las faenas de pesca.

Los vendedores señalaron que otros productos también registraron alzas. La merluza pasó de costar S/5.00 a S/9.00 el kilo y la lisa subió de S/10.00 a S/12.00. Ante este escenario, muchos consumidores indicaron que reducirán sus compras de pescado y optarán por otras alternativas, como el pollo, debido a su menor precio.

CONTINUARÁN OLEAJES

El Ministerio de la Producción explicó que, a partir de junio, la disponibilidad del bonito disminuye de manera natural, lo que dificulta su extracción. Asimismo, recordó que para el 2026 se estableció una cuota de captura de 93 200 toneladas para garantizar la sostenibilidad del recurso, mientras los oleajes anómalos continuarán afectando la actividad pesquera hasta el 17 de junio.