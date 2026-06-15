Capturan a exsicario de alias “El Monstruo” cuando pretendía asaltar a comerciante

Un operativo conjunto de agentes de Inteligencia de la Dirimía, la División de Investigación de Robos y la SUAT permitió frustrar un violento asalto en el Mercado Mayorista N.° 2 de Frutas. De acuerdo con las investigaciones, un grupo de delincuentes planeaba apoderarse del dinero en efectivo de un comerciante que realizaba funciones de agente bancario.

Según la Policía Nacional, los sospechosos ingresaron por una de las puertas del centro de abastos con la intención de ejecutar el atraco. Cuando sacaron sus armas para reducir al personal de seguridad, los efectivos desplegados en la zona activaron la intervención, que terminó con un delincuente abatido, otro herido y dos más detenidos.

Las autoridades identificaron a uno de los intervenidos como un sujeto que había sido capturado en el año 2024 cuando aún era menor de edad. El jefe de la División de Investigación de Robos, coronel Roger Cano, indicó que este individuo sería un presunto exsicario vinculado a la organización criminal de “El Monstruo”, dedicada a extorsiones y ataques contra empresas de transporte.

INVESTIGACIONES EN CURSO

La Policía informó que las investigaciones continúan para determinar si los implicados formarían parte de un nuevo grupo criminal que busca ampliar su dominio en la capital. En tanto, comerciantes y trabajadores del mercado expresaron su preocupación por la inseguridad y el temor a posibles represalias, mientras las autoridades reforzaron las medidas de vigilancia en la zona.