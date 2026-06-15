Independencia: exigen liberación de hombre que activó chip de celular y fue detenido por presunta extorsión

En Independencia, un hombre terminó detenido acusado de presunta extorsión luego de que registrara su huella digital para activar un chip de celular a solicitud de una tercera persona. Sin embargo, según su familia, dicha línea telefónica habría sido utilizada posteriormente para cometer este delito sin su conocimiento.

AUDIENCIA DE APELACIÓN

Este lunes se realizó una audiencia de apelación para revertir los nueve meses de prisión preventiva dictados contra el investigado. Los magistrados evaluaron los argumentos de la defensa y del Ministerio Público, y se espera que emitan un fallo en un plazo de 72 horas.

Mientras tanto, familiares y amigos realizaron un plantón para exigir su pronta liberación y reiterar que el detenido no tendría vínculo con los actos de extorsión que se le atribuyen. La esposa del investigado señaló que durante la audiencia la fiscal a cargo del caso sostuvo que el hombre habría obstaculizado las investigaciones debido a que la línea telefónica involucrada fue bloqueada luego de conocerse la denuncia.

No obstante, la mujer rechazó dicha versión y explicó que fue la propia Policía la que informó a su esposo que desde un número registrado a su nombre se estarían realizando extorsiones. Según relató, los agentes llegaron hasta la vivienda de la madre del detenido para intervenirlo y fue en ese momento cuando tomó conocimiento de los hechos.

Tras enterarse de la situación, el hombre habría ingresado a las plataformas de Osiptel para bloquear la línea telefónica con el objetivo de evitar que continuaran realizándose presuntos delitos utilizando un chip registrado a su nombre.