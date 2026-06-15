VMT: colegio suspende clases presenciales tras recibir amenaza extorsiva

El colegio Marianista, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, suspendió temporalmente sus clases presenciales y dispuso el desarrollo de actividades académicas de manera virtual luego de recibir una amenaza extorsiva.

Según se conoció, el pasado viernes fue hallado un sobre con mensajes amenazantes en la puerta de la institución educativa. Tras este hecho, las autoridades del plantel decidieron adoptar medidas preventivas para salvaguardar la integridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto llegó hasta los exteriores del colegio durante la noche y dejó el sobre antes de retirarse del lugar.

CASO NO SERÍA AISLADO

De acuerdo con información preliminar, este no sería un caso aislado, ya que otras instituciones educativas también habrían sido blanco de amenazas similares en los últimos meses.