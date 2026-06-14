Cercado de Lima: delincuentes roban cámaras de seguridad instaladas por vecinos

La inseguridad continúa afectando a los vecinos del Cercado de Lima. Esta vez, delincuentes sustrajeron varias cámaras de videovigilancia que habían sido instaladas recientemente por los propios residentes de la cuadra 9 del jirón Villa María.

Según denunciaron los vecinos, la adquisición e instalación de los equipos fue posible gracias a una colecta que reunió cerca de 5 mil soles con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona ante el incremento de hechos delictivos.

Sin embargo, pocas horas después de haber sido colocadas, un sujeto logró acceder a la parte superior de un poste y retirar parte de los equipos. De las seis cámaras instaladas, tres fueron robadas.

VECINOS INDIGNADOS

Los residentes expresaron su indignación por lo ocurrido. Asimismo, indicaron que decidieron invertir en sistemas de vigilancia debido a la creciente sensación de inseguridad que se vive en el sector.