Delincuentes hacen forado en local y roban decenas de zapatillas en Ate

Un grupo de delincuentes ingresó a un local comercial ubicado en la cuadra 47 de la avenida Nicolás Ayllón, en el distrito de Ate Vitarte, y robó decenas de zapatillas almacenadas en el segundo piso del inmueble.

Según las primeras investigaciones, los sujetos lograron acceder al establecimiento utilizando un forado que les permitió ingresar al área donde se encontraba la mercadería. Las cámaras de seguridad registraron a los delincuentes, quienes actuaron con gorras y mascarillas para evitar ser identificados.

Las imágenes muestran cómo los criminales colocaron las zapatillas en costales y las trasladaron hasta vehículos que los esperaban en el exterior para concretar su fuga. Tras recibir la alerta, efectivos de la Policía Nacional iniciaron una persecución que culminó con la captura de uno de los presuntos implicados, identificado como Luis Jesús Medina Ludeña, de 51 años.

Durante la intervención, los agentes hallaron cerca de diez sacos cargados con parte de la mercadería sustraída. Sin embargo, otros integrantes de la banda lograron escapar a bordo de un segundo vehículo, llevándose más productos robados.

OLA DE INSEGURIDAD

Vecinos y comerciantes de la zona expresaron su preocupación por la inseguridad en el sector y señalaron que en las últimas semanas se han registrado diversos robos y asaltos contra negocios ubicados en esta parte del distrito.