Empresa ZBuss suspende sus operaciones tras ataques extorsivos

La empresa de transporte interprovincial ZBuss suspendió sus operaciones y canceló sus salidas hacia el norte del país debido a una serie de ataques vinculados a presuntas extorsiones. En la terminal de Huacho se colocaron avisos informando la paralización del servicio, una decisión que estaría relacionada con los últimos atentados sufridos por la compañía.

El hecho más reciente ocurrió en el distrito de Independencia, en Lima Norte, donde dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta dispararon contra una de las unidades de la empresa que se encontraba estacionada en los exteriores de su local de la avenida Alfredo Mendiola. El ataque dejó herido al trabajador Ismael Huayta, quien fue trasladado al hospital Cayetano Heredia, donde permanece bajo atención médica.

Tras el atentado, los pasajeros fueron evacuados por seguridad y la empresa cerró temporalmente sus instalaciones mientras la Policía realizaba las investigaciones. Familiares del trabajador herido señalaron que la compañía venía recibiendo amenazas desde hace varios meses y solicitaron mayores medidas de protección para los empleados y usuarios.

LANZAN GRANADA

El caso se agrava debido a que días antes desconocidos lanzaron una granada contra el local de ZBuss. El explosivo fue alejado por una trabajadora y posteriormente neutralizado por agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX). Las autoridades investigan si ambos ataques están relacionados con organizaciones criminales dedicadas a la extorsión de empresas de transporte.