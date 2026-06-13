Carabayllo: extorsionadores disparan contra ómnibus de El Rápido y dejan nota con amenazas

Esta madrugada, criminales balearon un bus de la empresa El Rápido en el distrito de Carabayllo. Según se conoció, la unidad estaba con varios pasajeros y cerca de su paradero final cuando se registró el ataque.

Testigos refieren que dos personas a bordo de una moto interceptaron el bus y le entregaron al chofer una nota extorsiva, tras lo cual huyeron. Minutos después aparecieron dos sujetos y dispararon contra el bus.

CARTA EXTORSIVA

Ningún balazo impactó contra los pasajeros, que al escuchar los disparos se lanzaron al piso; el chofer tampoco resultó herido. Tras llegar al patio de maniobras, el conductor fue a la comisaría para asentar su denuncia.

La carta extorsiva está firmada por la banda criminal ‘Los Primos del Cono Norte’. “Comuníquense o el siguiente ejemplo es un chofer MUERTO”, se lee en la misiva entregada por los delincuentes al conductor.