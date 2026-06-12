Comerciantes de Mesa Redonda advierten millonarias pérdidas ante movilizaciones convocadas en Lima

Los comerciantes de Mesa Redonda expresaron su preocupación ante las movilizaciones convocadas para hoy y mañana en el Centro de Lima, debido al impacto económico que podrían generar en uno de los principales emporios comerciales del país.

Alberto Cieza, presidente de la Asociación de Empresarios del Mega Centro de Mesa Redonda, señaló que un eventual cierre de negocios podría ocasionar pérdidas de entre S/30 y S/35 millones diarios, afectando a más de 100 mil comerciantes, proveedores y trabajadores vinculados a la actividad comercial de la zona.

El dirigente indicó que, hasta el momento, no han recibido información oficial de la Municipalidad de Lima sobre las medidas de seguridad que se aplicarán durante las protestas. Por ello, los empresarios vienen coordinando entre galerías mediante grupos de WhatsApp para actuar de manera preventiva ante cualquier incidente.

Asimismo, explicó que a partir de la tarde evaluarán la situación para determinar posibles acciones, priorizando la seguridad de trabajadores y clientes. Los comerciantes esperan que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y sin afectar el derecho al trabajo ni las actividades económicas del Cercado de Lima.