Alcaldes respaldan medidas de seguridad en el Centro Histórico

Diversos alcaldes de Lima Metropolitana manifestó su respaldo a las medidas de seguridad promovidas por la Municipalidad de Lima frente a las movilizaciones anunciadas para el Centro Histórico, en el contexto del actual proceso electoral. Las autoridades solicitaron al Gobierno central reforzar las acciones destinadas a garantizar el orden interno.

A través de un pronunciamiento conjunto, los burgomaestres respaldaron el pedido formulado por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas incrementen las medidas de seguridad en la capital con el fin de prevenir incidentes durante las concentraciones públicas.

El documento también exhorta al Ejecutivo a adoptar acciones inmediatas para proteger a los vecinos y resguardar el patrimonio cultural ubicado en el Centro Histórico de Lima, donde, debido a su condición de zona intangible, se encuentran restringidas las marchas y todo tipo de concentraciones políticas y públicas.

PLAN DE OPERACIONES

Asimismo, las autoridades distritales destacaron el plan de operaciones desplegado por la Municipalidad de Lima para evitar hechos de violencia. En ese sentido, expresaron su disposición de sumarse a las acciones de seguridad en sus respectivas jurisdicciones, en coordinación con las autoridades competentes.