Comerciantes del Centro de Lima trabajarán con normalidad pese a convocatoria de movilización

Los comerciantes del jirón de la Unión anunciaron que mantendrán abiertas sus puertas y continuarán atendiendo con normalidad ante la convocatoria de una movilización en el Centro de Lima. Señalaron que confían en las garantías brindadas por las autoridades para preservar el orden.

Salvador Ode, representante de los comerciantes de la zona, indicó que la Policía Nacional y la Municipalidad de Lima han asegurado medidas de seguridad para proteger tanto a los negocios como a los ciudadanos que acudan a realizar compras durante la jornada.

Asimismo, expresó su preocupación por el impacto económico que podrían generar eventuales disturbios o bloqueos, especialmente en restaurantes y comercios que dependen de las ventas diarias. Según estimó, las pérdidas podrían alcanzar millones de soles si se paralizan las actividades en el centro histórico.

Finalmente, los comerciantes hicieron un llamado a la calma y al respeto de los resultados oficiales del proceso electoral, resaltando que el derecho a la protesta debe ejercerse de manera pacífica sin afectar el trabajo, el tránsito ni las actividades de otros ciudadanos.