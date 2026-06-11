24 Horas Edición Central

11/06/2026

Dictan 12 meses de prisión preventiva para policías acusados de cobrar coimas en Ate

La justicia ordenó la medida contra efectivos de la comisaría de Vitarte investigados por presuntos actos de corrupción y pertenencia a una banda criminal.



El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina dictó 12 meses de prisión preventiva contra policías de la comisaría de Vitarte acusados de integrar una presunta red dedicada al cobro de coimas.

Según la tesis fiscal, los agentes se hacían pasar por policías de tránsito para intervenir conductores y exigir pagos ilícitos. Además, se ordenó la captura del comandante José Velásquez, señalado como uno de los presuntos involucrados.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó conversaciones que revelarían coordinaciones sobre pagos por Yape, ubicaciones y advertencias relacionadas con operativos policiales en la zona.

Los efectivos fueron detenidos el pasado 4 de junio en la misma dependencia policial donde laboraban y ahora son investigados por los delitos de banda criminal y cohecho.


Temas Relacionados: AteJusticiaPolicías Coimeros

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO