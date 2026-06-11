Cae implicado en crimen contra pareja en mercado de SJL

La Policía Nacional del Perú capturó a Diego Armando Pariona, señalado como presunto responsable del ataque a balazos contra una pareja ocurrido en los exteriores del mercado San Carlos, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La intervención se produjo tras un seguimiento realizado por los agentes encargados de la investigación.

El atentado se registró a mediados de mayo en el cruce de las avenidas El Sol y Wiesse, donde un sicario disparó por la espalda contra las víctimas. Como consecuencia del ataque, Marita Zelada Lector falleció en el lugar, mientras que Andy Castillo Ascencio resultó gravemente herido.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el sospechoso cuenta con un amplio historial delictivo y habría cumplido 13 años de prisión. Fue intervenido en la cuadra 20 de la avenida Las Flores, en San Juan de Lurigancho.

TENÍA MUNICIONES

Durante la captura, los agentes encontraron en poder del detenido una cacerina abastecida con siete municiones, elemento que será incorporado a las diligencias. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y determinar si existen más personas involucradas en el caso.