PNP da detalles sobre doble crimen perpetrado en Chorrillos

La Policía Nacional brindó detalles sobre las investigaciones del doble crimen registrado en el distrito de Chorrillos. El comandante PNP Manuel Molina Ayala, jefe de la Depincri Barranco-Chorrillos, confirmó la captura de dos sujetos presuntamente relacionados con el hecho, quienes permanecen detenidos mientras avanzan las diligencias.

Los intervenidos fueron identificados como José Martínez Osorio y Jefferson Alonso Castillo Bohorje. Según las primeras investigaciones, ambos habrían estado junto a las dos víctimas minutos antes del crimen, a bordo de un vehículo que posteriormente fue inspeccionado por las autoridades.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades policiales, dentro del automóvil se hallaron sustancias ilícitas y cuatro pasamontañas, elementos que forman parte de las evidencias recopiladas para esclarecer el caso y determinar la participación de los detenidos en el asesinato.

CONTINÚAN LAS DILIGENCIAS

El comandante Manuel Molina señaló que los agentes especializados continúan analizando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados. La investigación permanece en curso y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.