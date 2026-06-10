Mujer denuncia detención injusta tras hallazgo de cédulas presuntamente rayadas en mesa de votación

Una ciudadana identificada como Mirtha Bardales denunció haber sido detenida injustamente luego de que se detectaran cédulas de votación con presuntas marcas irregulares en una mesa electoral de San Martín de Porres durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

Según relató, el incidente ocurrió alrededor de las 3 de la tarde, cuando un elector alertó sobre supuestas rayas en algunas cédulas. Personal de la ONPE revisó el caso, reemplazó 17 cédulas observadas y permitió que la jornada electoral continuara con normalidad.

Bardales, quien se desempeñaba como presidenta de mesa, aseguró que horas después, cuando ya había culminado el conteo de votos, agentes policiales ingresaron al aula y procedieron con su detención por la presunta comisión del delito contra la voluntad popular en la modalidad de atentado contra el derecho de sufragio.

La mujer fue liberada bajo comparecencia mientras continúan las investigaciones. Además, indicó que la intervención afectó su salud, su economía y sus actividades laborales, por lo que exigió que el caso sea esclarecido y se determinen las responsabilidades correspondientes.