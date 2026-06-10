Cae presunta banda criminal dedicada a apropiarse de inmuebles de fallecidos

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra cuatro presuntos integrantes de la organización criminal denominada "Los Elegantes de Lima", investigada por la presunta apropiación ilícita de inmuebles cuyos propietarios se encontraban en el extranjero o habían fallecido.

Según la Policía Nacional, la organización estaría liderada por Luis Alberto Pérez, alias "Tío Luigi". Entre los investigados también figuran Pedro Huambachano y José Luis Polo Ramos, quien laboraba en el Poder Judicial. Asimismo, una trabajadora de los Registros Públicos recibió una medida de 18 meses de prisión preventiva.

MODUS OPERANDI

De acuerdo con las investigaciones, los integrantes de la presunta red criminal realizaban un seguimiento a las viviendas mediante la revisión de registros de consumo de agua. Aquellos inmuebles que no registraban actividad eran identificados como posibles objetivos.

Las pesquisas señalan que la organización contaba con una estructura que incluía presuntos colaboradores en diversas entidades, quienes habrían facilitado la elaboración y uso de documentación falsa para transferir la propiedad de los predios.

Según la Policía, la organización habría acumulado bienes valorizados en aproximadamente S/ 59 millones 134 mil 120. Durante los operativos también se incautaron vehículos de alta gama.