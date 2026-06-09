Incendio en quinta de Barrios Altos deja siete viviendas afectadas y 30 damnificados

Momentos de terror vivieron los vecinos del solar Virgen de la Puerta, en la cuadra 13 del jirón Áncash, en Barrios Altos, luego de que un incendio de código 3 se desatara durante la madrugada de este martes.

Ante el avance de las llamas, familias enteras, incluidos niños y adultos mayores, tuvieron que huir incluso por los techos de las viviendas para salvar sus vidas. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales.

El siniestro dejó cuantiosas pérdidas materiales. Según informó la Municipalidad de Lima, siete viviendas resultaron afectadas y unas 30 personas quedaron damnificadas tras el colapso de estructuras y la destrucción de sus pertenencias.

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las causas del incendio. Este es el segundo incendio urbano de consideración registrado en Barrios Altos durante el 2026, una zona caracterizada por sus antiguas construcciones y alta vulnerabilidad ante este tipo de emergencias.