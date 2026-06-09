Habla personero que fue detenido por rayar cédulas de votación

Oracio Javier Rafaile Huamayalli, de 81 años, fue liberado bajo comparecencia simple luego de permanecer detenido en la Unidad de Flagrancia de San Martín de Porres por un presunto delito contra la voluntad popular en modalidad de tentativa.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la medida de comparecencia simple al considerar que se trata de un hecho con una sanción leve. Asimismo, se aceptó la incoación de proceso inmediato para continuar con las investigaciones del caso.

De acuerdo con el acta de intervención policial, una representante de la ONPE tomó conocimiento de presuntas enmendaduras en cédulas electorales tras la alerta de un elector. Según los miembros de mesa, las observaciones habrían sido detectadas cuando las cédulas fueron entregadas a un personero para su firma en la parte posterior.

Durante su detención, el adulto mayor negó haber realizado alguna acción irregular y sostuvo que únicamente firmó los documentos que le correspondían. Por su parte, su defensa cuestionó el procedimiento policial y fiscal, al considerar que hubo un exceso en la intervención.

SOLICITAN REPARACIÓN CIVIL

En la audiencia también participó un representante legal de la ONPE, quien solicitó una reparación civil por los presuntos daños ocasionados a la imagen de la institución. Finalmente, la magistrada Fiorella Linares Pérez señaló que la detención estuvo debidamente justificada y que existen elementos suficientes para continuar con el proceso judicial y determinar la responsabilidad del investigado.