"Los Garantes del Mal": cae banda que exigía S/4 mil de cupo para devolver vehículo robado

Agentes de la Policía Nacional capturaron a presuntos integrantes de la banda criminal denominada "Los Garantes del Mal", organización que estaría involucrada en el robo de vehículos para posteriormente exigir dinero a sus propietarios a cambio de devolver las unidades.

Entre los detenidos figuran dos sujetos conocidos con los alias de "Negro" y "Bicho". Según las investigaciones preliminares, este último tendría la función de recibir el dinero producto de las extorsiones tras las negociaciones con las víctimas.

La intervención se realizó en las inmediaciones del hospital de Collique, en el distrito de Comas, cuando los sospechosos presuntamente intentaban cobrar S/ 4,300 para devolver un vehículo robado a su propietario.

CONTINÚAN INVESTIGACIONES

Los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial, mientras continúan las investigaciones para determinar su presunta participación en otros hechos delictivos.