Terror en Chorrillos: hombre es asesinado a balazos dentro de bus

Un hombre fue asesinado a balazos en el interior de un bus de la empresa Consorcio Santo Cristo, en el cruce de las avenidas Guardia Civil y El Sol, en el distrito de Chorrillos.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos abordó la unidad de transporte, identificó a la víctima y, cuando esta intentó escapar, le disparó en reiteradas ocasiones.

Según relató el conductor del bus, los atacantes aprovecharon que el vehículo se encontraba detenido por la luz roja del semáforo para ejecutar el ataque. La víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

El chofer también informó que, al momento del atentado, cuatro pasajeros se encontraban dentro de la unidad. Ninguno de ellos resultó herido, aunque quedaron visiblemente afectados por lo ocurrido.

DISPAROS AL AIRE

Asimismo, se conoció que los presuntos responsables habrían realizado disparos al aire durante su huida para evitar ser intervenidos. Agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables.