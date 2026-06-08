Siguen detenidos en sede policial involucrados en presuntas irregularidades con cédulas electorales

Entre los detenidos figura Oracio Javier Rafaile, de 81 años, acreditado como personero de Juntos por el Perú, quien es investigado por presuntamente haber realizado enmendaduras en 93 cédulas de sufragio. Según su entorno, el adulto mayor se reafirmó en su versión en más de una ocasión durante las diligencias.

Las autoridades precisaron que las personas retenidas ya no son consideradas intervenidas, sino detenidas en flagrancia, en el marco de las investigaciones por posibles delitos vinculados al proceso electoral. En total, permanecen en la sede policial nueve hombres y dos mujeres.

Dentro del grupo también se encuentran tres miembros de mesa intervenidos en el colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos, donde se reportaron las presuntas irregularidades. Además, familiares de otros detenidos acudieron a la sede policial en busca de información sobre sus parientes, entre ellos un ciudadano intervenido en el colegio Virgen María del Rosario, en San Martín de Porres, y otro caso relacionado con el distrito de Santa Rosa.

Durante las últimas horas, los familiares llevaron medicinas, alimentos y ropa a los detenidos. Fuera de cámaras, varios aseguraron que sus parientes no eran miembros de mesa titulares, sino suplentes que terminaron asumiendo funciones durante la jornada electoral y que, a su juicio, han quedado involucrados injustamente en la investigación.

ACTUALIZACIÓN

Las 11 personas detenidas por presuntas irregularidades con cédulas de sufragio continúan en la División de Investigación de Delitos contra el Estado. Entre ellas figuran miembros de mesa y un personero de Juntos por el Perú, mientras familiares y abogados esperan el pronunciamiento fiscal sobre su situación legal.

Las defensas aseguran que no existen fotografías, videos ni otros medios probatorios que acrediten la participación de los detenidos en las presuntas alteraciones. Por ello, estiman que podrían recuperar su libertad en las próximas horas, una vez concluidas las diligencias y vencido el plazo de detención.