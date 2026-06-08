Votos blancos, nulos y ausentismo marcaron la segunda vuelta electoral

Los primeros resultados de la segunda vuelta electoral reflejaron que un importante grupo de ciudadanos optó por votar en blanco, viciar su voto o no acudir a las urnas. Según estimaciones de Ipsos, más de dos millones de electores no respaldaron a ninguno de los dos candidatos presidenciales.

ESPECIALISTA OPINA

Al respecto, el especialista en temas electorales José Tello señaló que el voto viciado representa una expresión de descontento hacia el proceso electoral y la clase política. Asimismo, indicó que el ausentismo podría superar las cifras registradas en la primera vuelta, cuando más de seis millones de ciudadanos no acudieron a votar.

Según explicó, la falta de propuestas que conecten con las expectativas de la población habría contribuido al desencanto de parte del electorado. Tello también consideró que ambos candidatos enfrentaron dificultades durante la campaña de segunda vuelta para atraer a los votantes indecisos y ampliar su respaldo más allá de sus bases electorales.

De esta manera, el ausentismo y los votos en blanco o viciados vuelven a poner en evidencia el descontento de un sector de la ciudadanía con la oferta política presentada en estas elecciones.