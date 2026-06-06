Reniec atenderá con normalidad el día de las elecciones: puedes recoger tu DNI desde las 0600 a.m.

Debido a la segunda vuelta electoral, mañana 7 de junio, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha dispuesto jornadas extraordinarias de atención en sus oficinas de todo el país.

La medida busca brindar facilidades a los electores que necesitan recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI), tramitado recientemente, antes de acudir a las urnas y ejercer su derecho al sufragio.

HORARIOS DE ATENCIÓN

El domingo 7 de junio permanecerán operativas 230 oficinas; estas son: Lima, La Libertad, Puno, Junín, Huánuco, Cusco, Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Huancavelica y Loreto.

Por otro lado, mañana domingo, los horarios de atención varían según la región, pero comprenden franjas que van desde las 6:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., una hora antes del cierre de los locales de votación.