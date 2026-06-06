Dos policías resultaron heridos tras ser atacados a balazos en SJM: cuidaban local de votación

A solo horas de la Segunda Vuelta Electoral, dos policías resultaron heridos en un ataque armado registrado anoche en inmediaciones del Colegio Pacífico, que será local de votación, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

Según testigos, una camioneta se acercó a la unidad donde estaban los agentes; al parecer no se habían percatado de que era un vehículo policial. Dos sujetos bajaron y, arma en mano, se aproximaron a la unidad donde estaban los efectivos.

CLÍNICA SANTA MARTHA

Al advertir que en el vehículo había policías, los delincuentes abren fuego, tras lo cual huyen raudamente. Un mototaxi, al parecer, acompañaba a la camioneta en la que llegaron los criminales; se investiga su participación en el ataque.

Los heridos son el suboficial PNP Uriel M., que recibió un balazo en la mano izquierda; y la suboficial PNP Yesenia S., que sufrió una herida en la frente por roce de un proyectil. Fueron trasladados de emergencia a la Clínica Santa Martha del Sur.

COMUNICADO

Tras el violento suceso en los alrededores del colegio Pacífico, la Policía Nacional del Perú (PNP) difundió un documento respecto al incidente.