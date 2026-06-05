Instalan bloques de concreto en Pasamayito para reducir accidentes de tránsito

La Municipalidad de Lima, a través de EMAPE, ejecutó trabajos de seguridad vial en la denominada “Curva del Diablo”, una de las zonas más peligrosas de esta vía.

Tras una serie de accidentes y despistes registrados en la vía Pasamayito, las autoridades implementaron nuevas medidas de seguridad para proteger a conductores y vecinos. Como parte de la intervención, se colocaron 30 bloques de concreto en la conocida "Curva del Diablo", un punto considerado de alto riesgo por los habitantes de la zona.

Durante los trabajos también se reforzó la señalización horizontal y vertical con el pintado de marcas en la pista y la instalación de avisos preventivos para alertar a los conductores antes de llegar a los tramos más peligrosos. Estas acciones fueron ejecutadas por EMAPE por encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Los vecinos saludaron la instalación de las estructuras de protección y señalaron que durante mucho tiempo vivieron con temor debido a la cercanía de sus viviendas con la carretera. Indicaron que los constantes accidentes ponían en riesgo la integridad de las familias, especialmente de los niños que transitan por el lugar.

COORDINARÁN MEDIDAS ADICIONALES

Las autoridades informaron que las nuevas barreras buscan evitar que los vehículos salgan de la vía en caso de perder el control durante el descenso. Asimismo, anunciaron que se coordinarán medidas adicionales para fortalecer el control del tránsito pesado y disminuir el riesgo de nuevos accidentes en esta importante conexión vial.