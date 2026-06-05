Comas: extorsionadores dejan explosivo y se burlan de la policía

Un fuerte despliegue policial se registró en el distrito de Comas tras el hallazgo de un explosivo en un paradero de combis y colectivos ubicado en la avenida Alfredo Mendiola cruce con la Panamericana Norte. El artefacto fue descubierto en plena vía pública, generando preocupación entre vecinos y transportistas que circulaban por la zona.

De acuerdo con las primeras indagaciones, desconocidos llegaron a bordo de una motocicleta y abandonaron una bolsa que contenía un explosivo de tipo piña. Luego de retirarse, los sujetos habrían regresado al lugar y observado el operativo policial, mostrando una actitud desafiante mientras los especialistas intervenían.

Ante el riesgo para la población, agentes de la Policía Nacional aislaron el área y solicitaron el apoyo de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX). Tras una evaluación técnica, el personal especializado realizó una detonación controlada, logrando neutralizar el artefacto sin que se reportaran heridos ni daños materiales de consideración.

RETIRARON EL EXPLOSIVO

Finalizado el procedimiento, los efectivos efectuaron una inspección en los alrededores para descartar la existencia de otros explosivos. La PNP mantiene las investigaciones para determinar si el caso está vinculado al cobro de cupos a transportistas y dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho de violencia.