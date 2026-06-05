Independencia: activa chip de celular y acaba detenido por presunta extorsión

Familiares y amigos de Antonio Lizárraga realizaron un llamado a las autoridades para que revisen su caso y dispongan su pronta liberación. El ciudadano se encuentra recluido en el penal de Lurigancho luego de que el Poder Judicial dictara prisión preventiva en su contra por su presunta vinculación con una red de extorsión que operaba utilizando una línea telefónica registrada a su nombre.

Su esposa, Melissa de Paz Huayta, aseguró que Antonio es inocente y que fue involucrado en la investigación únicamente por haber activado un chip telefónico a solicitud de una persona que acudió a su negocio. Según explicó, su esposo se dedica desde hace once años a la reparación y mantenimiento de celulares, actividad que realiza de manera formal.

De acuerdo con la versión de la familia, el cliente le pidió ayuda para activar una línea porque necesitaba comunicarse con un familiar. Lizárraga habría accedido al pedido, registró el chip y posteriormente se lo entregó. Sin embargo, dos meses después, dicho número fue utilizado por delincuentes para realizar llamadas extorsivas, situación que terminó comprometiéndolo en la investigación policial.

EXIGEN SU LIBERACIÓN

La madre del detenido también se pronunció y pidió que las autoridades evalúen las pruebas que, según indicó, demostrarían la inocencia de su hijo. Los familiares sostienen que Antonio Lizárraga es una víctima de las circunstancias y esperan que las investigaciones policiales y fiscales permitan esclarecer los hechos para que pueda recuperar su libertad en el menor tiempo posible.