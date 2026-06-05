Salen a la luz nuevas imágenes del atentado contra principal testigo del caso Bermejo

Nuevas imágenes de las cámaras de seguridad revelaron el momento en que un sicario huye a bordo de una motocicleta tras intentar asesinar a Eddy Villarroel, alias “Sacha”, un exintegrante del Ejército que ha brindado información a las autoridades sobre supuestos nexos entre actores políticos y remanentes terroristas del VRAEM. El hecho ocurrió la tarde del jueves en la cuadra ocho del jirón Cailloma, en el Cercado de Lima.

Según relató la propia víctima, un joven de entre 18 y 20 años se acercó hasta el área común del edificio donde reside, le apuntó con un arma de fuego e intentó dispararle en varias ocasiones. Sin embargo, la pistola se trabó, lo que permitió que Villarroel Medina reaccionara y arrojara una silla contra el atacante, obligándolo a escapar del lugar junto a su cómplice.

Tras frustrarse el atentado, el sujeto corrió hacia la calle y huyó junto a un cómplice que lo esperaba en una motocicleta. Villarroel aseguró que este ataque estaría relacionado con las declaraciones que ha brindado en diversas investigaciones fiscales y señaló a determinados personajes políticos como presuntos responsables intelectuales, afirmando que teme por su vida debido a la información que posee.

PRESENTÓ LA DENUNCIA

El exmilitar acudió a la sede central de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para presentar una denuncia por intento de homicidio. Asimismo, recordó que años atrás también habría sido blanco de otro plan para asesinarlo y ratificó que continuará colaborando con el Ministerio Público en las investigaciones vinculadas a las actividades de los remanentes terroristas que operan en el VRAEM.