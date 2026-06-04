SJL: acusan a alumnos de realizar actos indebidos en colegio

Una grave denuncia presentada por padres de familia ha generado preocupación en un colegio de San Juan de Lurigancho. Los denunciantes señalan que un estudiante de sexto grado de primaria habría protagonizado presuntos actos indebidos contra alumnos de cuarto grado dentro de la institución, situación que ya es de conocimiento de la comunidad educativa.

Según los testimonios recogidos por los familiares, uno de los menores afectados logró evitar ser llevado al baño luego de resistirse cuando el alumno señalado insistió en que lo acompañara. Asimismo, indicaron que una niña habría recibido una suma de dinero para que no comunicara lo sucedido, hecho que forma parte de las acusaciones realizadas por los padres.

La situación ha generado cuestionamientos hacia las autoridades del plantel debido a una presunta falta de respuesta oportuna. Algunos padres manifestaron que tomaron conocimiento de los hechos por medio de sus propios hijos y no a través de una comunicación oficial del colegio, lo que incrementó su preocupación por la seguridad de los estudiantes.

CASO DE BULLYING

A estas denuncias se suma el reclamo de otro grupo de padres, quienes acusan a doce escolares de estar involucrados en presuntos casos de bullying. Los familiares solicitaron la intervención de las autoridades educativas y exigieron un pronunciamiento de la dirección del colegio para esclarecer ambos casos y adoptar medidas que garanticen la protección de los alumnos.