SJM: Disparan contra conductor y pasajeros de bus por presunto cobro de cupos

Un bus de la empresa Nueva América fue atacado a balazos en San Juan de Miraflores por sujetos que, según las primeras versiones, estarían vinculados al cobro de cupos a transportistas. El atentado ocurrió cuando la unidad circulaba con pasajeros a bordo.

Testigos y trabajadores señalaron que los agresores llegaron en dos motocicletas y dispararon repetidas veces contra el vehículo. La Policía contabilizó al menos cuatro impactos de bala, incluidos dos en la zona del conductor y otro en el área donde viajaban pasajeros.

El chofer sufrió un roce de bala en una pierna y fue trasladado a un hospital tras rendir su declaración en la comisaría de Pamplona 1. Ninguno de los pasajeros resultó herido, pese a que los disparos atravesaron sectores ocupados de la unidad.

Trabajadores de la empresa indicaron que hace seis días dejaron de contar con resguardo militar en su patio de maniobras y solicitaron mayor presencia policial durante las rutas. El ataque reavivó las alertas por las extorsiones y amenazas contra el transporte público en la zona sur de Lima.