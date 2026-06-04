SJM: lanzan bomba molotov contra combi en presunto ataque por cobro de cupos

La inseguridad ciudadana continúa golpeando al sector transporte. Esta vez, delincuentes lanzaron una bomba molotov contra una combi de transporte público en el distrito de San Juan de Miraflores, en un hecho que estaría relacionado con el cobro de cupos por parte de bandas criminales que operan en la zona.

De acuerdo con testimonios de trabajadores de la empresa afectada, los propietarios de las unidades vienen siendo víctimas de amenazas y extorsiones desde hace varios meses. Los delincuentes exigirían pagos periódicos a cambio de permitir que las unidades continúen circulando sin sufrir ataques.

Asimismo, testigos indicaron que la empresa estaría entregando más de 40 soles semanales a dos organizaciones criminales. Además, señalaron que los extorsionadores han colocado stickers en las unidades para identificar a las empresas que se encuentran bajo su control, una práctica que ya se ha reportado en otras ciudades del país.

TRABAJAN CON TEMOR

Tras el atentado, conductores y cobradores expresaron su preocupación por el incremento de la violencia contra el transporte público. Los trabajadores solicitaron a la Policía Nacional reforzar los operativos de seguridad y acelerar las investigaciones para ubicar y capturar a los responsables de este nuevo ataque.