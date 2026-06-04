Sicario dispara contra chofer de miniván llena de pasajeros en Ate

Un conductor de miniván fue atacado a balazos por un sujeto armado en plena avenida Javier Prado, en el distrito de Ate. El hecho ocurrió cuando la unidad, que transportaba pasajeros, se encontraba detenida y fue interceptada por el agresor.

Según testigos, el atacante sostuvo una breve conversación con el chofer antes de dispararle en al menos dos oportunidades. Tras el ataque, los pasajeros descendieron de la unidad en medio del pánico, mientras los responsables escaparon del lugar.

Vecinos de la zona señalaron que los presuntos sicarios habrían llegado en una motocicleta y que permanecieron varios minutos vigilando el lugar antes de ejecutar el atentado. Además, indicaron que este no sería el primer caso de violencia contra transportistas que cubren rutas en Ate.

Las cámaras de seguridad de un carwash cercano y de viviendas aledañas serán clave para las investigaciones. Mientras tanto, residentes exigen acciones urgentes frente a la creciente ola de extorsiones y ataques armados que afectan al transporte público.