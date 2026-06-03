Fiscal prófuga por presunto narcotráfico: dictan 18 meses de prisión preventiva contra Carmen López

La fiscal Carmen López Chávez, quien permanece prófuga de la justicia, afronta una nueva medida judicial luego de que se dictaran 18 meses de prisión preventiva en su contra. La decisión se produce en el marco de una investigación por presunto tráfico ilícito de drogas.

Según la tesis fiscal y policial, López Chávez habría asumido el liderazgo de una organización criminal tras el asesinato de su pareja en abril de 2024. Este grupo estaría vinculado al envío de sustancias ilícitas hacia Europa utilizando personas conocidas como “burriers”.

Las investigaciones señalan además que la fiscal viajaba personalmente al extranjero para recoger el dinero obtenido por la venta de droga. De acuerdo con las autoridades, el efectivo era ingresado al país mediante modalidades de ocultamiento en el cuerpo.

Mientras continúan las diligencias, las autoridades mantienen la búsqueda de Carmen López Chávez, sobre quien ya pesa una orden de captura. El caso ha generado gran impacto debido a que involucra a una integrante del Ministerio Público en una presunta red de narcotráfico.