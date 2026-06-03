Miles de toneladas de alimentos terminan en la basura cada día en Perú

Mientras más de 17 millones de peruanos enfrentan inseguridad alimentaria, el país desperdicia cada año más de 12 millones de toneladas de alimentos aptos para el consumo.

En el Perú, el 48% de los alimentos termina desperdiciándose, una cifra que contrasta con la situación de más de 17 millones de peruanos que padecen inseguridad alimentaria. Mientras toneladas de productos aptos para el consumo son desechadas cada año, miles de familias enfrentan dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el país se desperdician más de 12 millones de toneladas de alimentos al año, lo que equivale a aproximadamente 67 kilogramos por consumidor. Del total de alimentos desperdiciados, 5.6 millones de toneladas corresponden a frutas y verduras, productos que en muchos casos aún podrían ser aprovechados.

Frente a esta problemática, el Banco de Alimentos del Perú desarrolla una labor de recuperación de productos aptos para el consumo. La organización rescata alimentos provenientes de supermercados, mercados mayoristas y empresas agroexportadoras para distribuirlos entre personas en situación de vulnerabilidad. “Nosotros los rescatamos, los recuperamos de las empresas y lo llevamos a comedores, albergues, instituciones educativas y diferentes organizaciones que atienden justamente a una población en inseguridad alimentaria”, explicó Daniela Osores, gerenta del Banco de Alimentos del Perú.

SOLIDARIDAD PARA REDUCIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

La organización atiende de manera constante a cerca de 200 mil beneficiarios en Lima y alcanza entre 300 mil y 400 mil personas al año en 23 regiones del país. Solo durante el último año logró rescatar cerca de 9 mil toneladas de alimentos. A esta iniciativa también se suman emprendedores gastronómicos y comerciantes de mercados mayoristas, quienes optan por donar productos que no logran comercializar antes que desecharlos.

El problema cobra mayor relevancia si se considera que en el Perú la desnutrición crónica infantil afecta al 12% de los niños, mientras que la anemia supera el 40% en la población infantil. En este contexto, el desperdicio masivo de alimentos continúa representando uno de los desafíos más urgentes para la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza en el país.